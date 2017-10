Fabrizio Frizzi: malore mentre registra L'Eredità, ricoverato all'Umberto I

Fabrizio Frizzi, conduttore de L'Eredità, è stato colto da un malore mentre registrava il programma di Rai1. Non chiare le condizioni di salute del conduttore 59enne.

"Cambio di programmazione Rai1. Oggi L'Eredità non andrà in onda. Al suo posto verrà trasmesso il 1 episodio della serie Don Matteo 9" informa su Twitter la tv di stato.

Il conduttore de L'Eredità Fabrizio Frizzi è stato infatti colpito da un malore mentre stava registrando la puntata odierna del gioco a premi L'Eredità, in onda nella fascia pre serale della rete ammiraglia.

Fabrizio Frizzi sarebbe stato trasportato d'urgenza al policlinico Umberto I di Roma. Al monento, non sono chiare le condizioni di salute del noto conduttore 59enne.