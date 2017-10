Fabrizio Frizzi malore durante L'Eredità: colpito da ischemia

Fabrizio Frizzi ha avuto un malore mentre registrava la puntata de L'Eredità. Frizzi, ricoverato d'urgenza al Policlinico Umberto I di Roma, è stato colto da una lieve ischemia.

Fabrizio Frizzi, che ha accusato un malore improvviso durante la registrazione odierna de L'Eredità, è stato colpito da una lieve ischemia. E' quanto trapela da viale Mazzini sulle consizioni di salute del 59enne conduttore di Rai1.

Proprio a causa del malore di Fabrizio Frizzi, oggi non andrà in onda la consueta puntata del quiz L'Eredità. Al posto del gioco, sulla rete ammiraglia verrà trasmessa una puntata di Don Matteo 9.

Fabrizio Frizzi alttualmente è ricoverato al Policlinico Umberto I di Roma, sarebbe vigile e le sue condizioni non sarebbero gravi.