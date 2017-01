Valanga hotel Rigopiano, Curcio: situazione al limite. Evitare fake news

"L'hotel è stato raggiunto alle 4.30 della notte da uomini valorosi, che di fronte a una situazione veramente al limite sono riusciti a mettere in sicurezza due persone, e che stanno ancora lavorando anche per far arrivare i mezzi di soccorso, in condizioni davvero proibitive" spiega questa mattina il capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio, riferendosi alla valanga che ha travolto l'hotel Rigopiano, che si trova nel Comune di Farindola, in provincia di Pescara, nel cuore del Parco Nazionale del Gran Sasso, a 1.200 metri d'altitudine.



Alle ore 11.00 di oggi si conta una vittima accertata e due persone salve, ma i soccorritori temono "molti morti". Quando la valanga ha preso in pieno l'hotel Rigopiano, all'interno della struttura si trovavano circa 30 persone, tra clienti e dipendenti, ed almenno due bambini (figli di uno dei due uomini rimasti illesi).



"È stata una notte complicata, sia per la gestione dell'emergenza dovuta al maltempo sia per il raggiungimento dell'hotel colpito dalla slavina" riferisce Curcio, anticipando: "La situazione sarà complicata ancora per tutta la giornata di oggi nelle regioni Lazio, Marche e Abruzzo".



Il Capo della Protezione Civile rivolge poi un appello ai media: "Io non amo la polemica, ma chiedo di poter lavorare nel rispetto per le persone che si stanno impegnando in mezzo alle difficoltà. - aggiungendo - Ci sono stati due eventi eccezionali, che già da soli avrebbero creato difficoltà di azione. Sono due eventi che non solo comportano una gestione attenta e coordinata, ma che hanno due risposte diverse dal punto di vista operativo. Per la parte meteo, infatti, si cerca di dire ai cittadini di rimanere nelle proprie abitazioni, se sicure, mentre per la parte sisma i cittadini devono essere portati fuori. Mettere insieme questi due elementi è estremamente complicato, e chi non ha compreso questo non fa un buon servizio né al Paese né alle persone che stanno lavorando e che hanno lavorato nelle scorse ore, negli scorsi giorni e negli scorsi mesi. Il sistema della Protezione Civile rappresenta il Paese, e credo che il Paese vada rispettato".



Infine, Curcio lancia un appello "ai mezzi di comunicazione" affinché venga mantenuto "il rispetto per chi sta lavorando, per le persone all'interno della struttura e per i loro familiari. - riferendo - Ho visto che ogni tanto si mettono in giro delle voci, faccio appello al senso civico". Appello rivolto anche chi in queste ore sta facendo circolare fake news sui social (Facebook e WhatsApp in particolare), che le istituzioni spesso sono poi costrette a smentire peer evitare allarmismi.