Protezione Civile, Curcio: 2 anni e mezzo complicati ed entusiasmanti

Fabrizio Curcio lascia l'incarico di Capo della Protezione Civile ricordando che sono stati "due anni e mezzo intensi, complicati ed entusiasmanti insieme".

«Ringrazio, anche per l'appoggio nei miei confronti in questo momento, il Presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, che, al suo insediamento, ha deciso di confermarmi nel ruolo di vertice del Dipartimento della Protezione Civile dove mi aveva designato il Presidente Matteo Renzi. Sono stati due anni e mezzo intensi, complicati ed entusiasmanti insieme, due anni e mezzo che ho vissuto accanto a donne e uomini straordinari, che oggi voglio ringraziare anche pubblicamente, donne e uomini che quotidianamente vivono e rendono vivo, sempre operativo, sempre a servizio delle comunità e del territorio, il Dipartimento della protezione civile, una struttura incredibile alla quale auguro un grande in bocca al lupo per il futuro, certo che Angelo Borrelli, che avrà il compito di guidarla saprà valorizzarne le potenzialità e rafforzarne le capacità», dichiara in una nota Fabrizio Curcio che, per motivi strettamente personali, ha chiesto con una lettera inviata al premier di essere sollevato dall'incarico di Capo del Dipartimento della Protezione Civile.