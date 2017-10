Fabrizio Corona: io dal carcere pago le tasse, ma Formigoni è libero

Fabrizio Corona rilascia dichiarazioni spontanee nel corso dell'udienza davanti alla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Milano.

Fabrizio Corona ha rilasciato questa mattina dichiarazioni spontanee nel corso dell'udienza davanti alla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Milano per il caso dei soldi trovati sia nel controsoffitto della casa della sua collaboratrice Francesca Persi che in due cassette di sicurezza in Austria.

L'ex re dei paparazzi ricorda quindi di aver pagato dal 2010 "oltre 8 milioni di euro di tasse. Ben 2 milioni quest'anno dal carcere - e domanda - Chi tra chi è in galera ha pagato così tanto? Neanche Mario Mantovani o Roberto Formigoni, che in galera non ci andrà mai".

Corona conferma che i milioni sequestrati erano tutti di provenienza lecita, frutto di un lavoro tra serate nei locali e ospitate in tv, anche se "in nero". Nonostante questo, assicura, l'intenzione era di pagare successivamente le imposte.

Proprio per questo la difesa di Fabrizio Corona ha chiesto di dissequestrare il denaro e l'abitazione.