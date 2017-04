Fabrizio Corona: con Belen Rodriguez "cifre folli", come Bonnie e Clyde

Nel corso del processo per intestazione fittizia di beni e frode fiscale, Fabrizio Corona rivela che quando faceva coppia con Belen Rodriguez erano "come Bonnie e Clyde" perché, spiega: "Tutto quello che toccavamo diventava oro, guadagnavamo cifre folli".

"Nel 2009, quando con Belen Rodriguez siamo diventati una coppia mediatica eccezionale, come Bonnie e Clyde eravamo, tutto quello che toccavamo diventava oro, guadagnavamo cifre folli", dichiara ieri Fabrizio Corona rispondendo all'interrogatorio del pm di Milano nel corso del processo per intestazione fittizia di beni, frode fiscale e violazione delle norme patrimoniali sulle misure di prevenzione.



Di queste "cifre folli" fanno parte, spiega quindi Corona, anche quel milione e 700 mila euro di euro in contanti trovati in un controsoffitto che "vengono tutti da serate, campagne e lavoro tra il 2008 e il 2012". Fabrizio Corona ribadisce quindi che questi soldi, più i circa 900mila euro trovati in una cassetta di sicurezza in Austria, sono frutto di lavoro in nero, ed assicura: "Se non mi avessero arrestato, con la voluntary disclosure di Renzi avrei fatto rientrare i soldi e ci avrei pagato le tasse".



Fabrizio Corona ammette che i guadagni non li dichiarava perché veniva "da un momento difficile dopo il primo arresto". "Li raccoglievo e li mettevo in cassette di sicurezza", spiega l'ex re dei paparazzi fino a quando nel 2012, dopo che Belen Rodriguez "perse il figlio" decise di farli custodire a Francesca Persi che li ha fatti murare nel controsoffitto di casa sua.



Fabrizio Corona sottolinea anche: "La Dda sperava che ci fossero 500 chili di cocaina nel controsoffitto e invece c'erano semplicemente soldi".