Fabrizio Corona: bomba carta sotto casa messa da fidanzato Nina Moric

Nuova udienza per Fabrizio Corona, a processo per intestazione fittizia di beni e frode fiscale. In aula chiarisce che Belen Rodriguez non ha mai guadagnato soldi in nero, mentre Fabrizio Corona accusa il fidanzato di Nina Moric di aver fatto esplodere sotto casa sua una bomba carta.

Nuova udienza del processo che vede Fabrizio Corona accusato di intestazione fittizia di beni, frode fiscale e violazione delle norme patrimoniali sulle misure di prevenzione.



In primis, Corona ci tiene a precisare che quando ha definito lui e Belen Rodriguez come Bonnie e Clyde non intendeva lasciar intendere che la ex fidanzata guadagnava soldi in nero. "Il paragone era una metafora, non rubavo i soldi assieme a Belen - chiarisce - io facevo il nero, non Belen. L'abbiamo chiamata a testimoniare per rispondere alla domanda 'Corona guadagnava tanti soldi in nero?' E lei dirà 'sì'".



Nel corso dell'udienza, Fabrizio Corona punta invece il dito contro Luigi Mario Favoloso, il fidanzato dell'ex moglie Nina Moric. Corona ipotizza infatti che a far esplodere la bomba carta sotto la sua casa nelle notte tra il 15 ed il 16 agosto scorso sia stato Favoloso.



L'obiettivo, secondo, Fabrizio Corona, "era quello di ottenere la custodia del minore e toglierla a me, perché così si sarebbe dimostrato che vivevo in una situazione di pericolo e mio figlio non poteva stare con me". Corona sostiene poi che Favoloso avrebbe anche "fatto delle telefonate minacciose" a Francesca Persi, collaboratrice di Corona e imputata anche lei nel processo. "Dopo la bomba - riferisce sempre in aula Corona - ha detto a mia madre che la prossima che avrebbe avuto un attentato sarebbe stata lei".



Proprio il caso della bomba carta ha dato il via alle indagini che hanno portato al ritrovamento dei 1,8 milioni in contanti nel controsoffitto. Ed infatti, Fabrizio Corona commenta: "Se io non fossi sceso di casa quel maledetto 16 agosto non avrei perso sette mesi di vita, avrei dichiarato gli 800mila euro (i soldi trovati in Austria, ndr) e avrei usato gli 1,8 milioni del controsoffitto per risolvere altri problemi della Fenice".