Sfratto Casa internazionale delle Donne? Raggi non scherzi, dice Giuliani (PD)

Fabrizia Giuliani del PD sullo sfratto della Casa internazionale delle Donne a Roma.

"Sfrattata la Casa internazionale delle Donne? No - riferisce in un comunicato la deputata del Partito Democratico Fabrizia Giuliani -, ditemi che è uno scherzo! E' una realtà che opera da trent'anni a Roma, coinvolgendo la città in tante iniziative importanti. Non è possibile che la sindaca non torni sui suoi passi. Difendere luoghi cruciali per le donne dovrebbe essere un valore non negoziabile per tutti."