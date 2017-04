Fabri Fibra sempre più Fenomeno: primo italiano su Beats1 della Apple

Il rapper Fabri Fibra annuncia che il celebre presentatore radiofonico americano Ebro Darden ha scelto di trasmettere su Beats1, la radio di Apple Music, il suo singolo "Fenomeno".

"Un attimo di attenzione, grazie. Lui è Ebro Darden di New York. E' uno dei più importanti speaker radiofonici al mondo. Trasmette in diretta su Beats1, la radio di Apple Music, in oltre 100 nazioni. Oggi ha scelto di passare 'Fenomeno' nel suo programma e quindi sarò il primo artista italiano a passare in assoluto su Beats1, quindi stanotte alle 00.30 non perdetevi l'evento" annuncia su Facebook Fabri Fibra, postando una foto del presentatore radiofonico americano.



Il singolo Fenomeno è uscito il 3 marzo scorso, che ha anticipato l'omonimo album pubblicato il 7 aprile che contiene brani scritti in collaborazione con Thegiornalisti, Roberto Saviano e Laïoung.