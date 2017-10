Fabri Fibra: il Fenomeno diventa Masterchef Edition, dal 17 novembre

Fabri Fibra esce il 17 novembre con l'edizione Fenomeno Masterchef Edition, che contiene anche degli inediti. Prosegue intanto il tour del rapper.

Fenomeno, l'ultimo album di Fabri Fibra già disco di platino, uscirà il 17 novembre in edizione "Masterchef Edition". Attualmente in pre-order su Amazon, la riedizione dell'album avrà diverse versione. Quella in vinile conterrà un Cd con i soli inediti, mentre una seconda prevede un doppio Cd con album originale + Ep. IInfine, la Super Deluxe Box con doppio Cd, doppio vinile Fenomeno e vinile Masterchef EP.

In attesa dell'uscita dell'album, i fan di Fabri Fibra potranno ascoltarlo nelle tappe del suo Fenomeno tour, ma non a Firenze, Roma e Bologna dove è già tutto sold out.