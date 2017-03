Fabri Fibra fa il "Fenomeno" a Back2Back, conduce con dj Ema Stokholma

Fabri Fibra conduttore di 'Back2Back' da sabato 18 marzo, su Radio2.

"Da sabato 18 marzo, al timone di 'Back2Back' arriverà la 'leggenda' del rap italiano. Il programma di Rai Radio2 dedicato a tutta la musica più bella del panorama clubbing house e hip hop, sarà condotto da Fabri Fibra fino al 2 aprile. Al suo fianco, l'ideatrice del format, la dj più graffiante Ema Stokholma. Da qualche giorno in radio con il nuovo singolo 'Fenomeno', Fibra ha scelto i microfoni di Radio2, a poche settimane dall'uscita del nuovo, omonimo album per raccontarsi dopo anni di assenza: un evento senza precedenti, 'Back2Back' sarà una vera e propria sfida 'schiena a schiena' a colpi di hit, una competition tra due grandi personalità musicali come l'icona del rap e la deejay più famosa d'Italia che, per l'occasione, si contenderanno la consolle alternando rap, hip hop e musica dance clubbing house" riporta in un comunicato la tv di Stato.



"Una 'special guest' che è già un evento, Fabri Fibra, puntata dopo puntata, regalerà agli ascoltatori una sua personale playlist con i 'fenomeni' della storia del rap: da Eminem a Kanye West, da Notorious B.I.G a Snoop Dogg, la selezione musicale del rapper sarà un viaggio tra la storia della musica hip hop, i suoi aneddoti privati, fino ad arrivare ad una visione molto personale dell'oggi. Dopo il successo delle prime due edizioni con Don Joe e Gemitaiz, il microfono passa a colui che ha innalzato il genere musicale del rap da underground a mainstream" si riferisce infine.