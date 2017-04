Fabri Fibra fa di nuovo il Fenomeno e pubblica inedito fuori tracklist

Fabri Fibra pubblica un brano inedito dal titolo 'Tony Hawk', rimasto fuori dalla tracklist di 'Fenomeno'.

"Qualche pezzo che ho registrato in questi mesi non è stato inserito nella tracklist di 'Fenomeno', ma mi piacerebbe farvelo ascoltare lo stesso. La grafica l'ha preparata Nemury, un grafico giapponese stilosissimo. Il brano s'intitola 'Tony Hawk' (prod. Marz)" annuncia su Facebook Fabri Fibra.



Il brano inedito di Fabri Fibra si può direttamente scaricare (clicca qui). Entusiasti i fan di Fabri Fibra come Simone Davino che scrive in un commento: "E se questa bomba è fuori dal disco, chissà a che livello sono, quelli che ci sono dentro. Non vedo l'ora d'ascoltarli tutti".