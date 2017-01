Fabio Rovazzi su Rai Gul Music

"Fabio Rovazzi è il protagonista della puntata di 'Gulp Music', la trasmissione di Rai Gulp (canale della direzione Rai Ragazzi) condotta da Gaia Ranieri. Sabato 21 gennaio, alle 12.10 (e in replica la domenica alle ore 12.40), l'autore del tormentone 'Andiamo a comandare', presenterà il suo nuovo video 'Tutto molto interessante', interagirà con la community di Gulp Music, e risponderà alle domande arrivate per lui sulle pagine social di Rai Gulp. In puntata anche i nuovi video di Lady Gaga, Shari e di J-Ax e Fedez. Nello spazio live ci sono le Fifth Harmony" espone in una nota la tv di Stato.