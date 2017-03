Voucher: "Boldrini intervenga contro censura parlamentare del governo"

Fabio Rampelli di Fratelli d'Italia sul decreto voucher.

"Siamo davvero sconcertati. Chiediamo alla Presidente della Camera Laura Boldrini un suo intervento affinché il luogo della sovranità popolare non sia mortificato dal governo", dichiara il capogruppo di Fratelli d'Italia a Montecitorio Fabio Rampelli in merito alla decisione presa sui voucher.



"Troviamo davvero imbarazzante che mentre un ramo del Parlamento sta esaminando un provvedimento, il governo entri a gamba tesa sulla stessa materia anticipando ciò che la Commissione sta facendo. - chiarisce - Siamo al limite dello scontro istituzionale. Il governo vara un decreto sul quale metterà la fiducia per impedire ai parlamentari di modificarlo in modo da coprire la profonda spaccatura tra le correnti PD, MDP, Sinistra Italiana e altri pezzetti della maggioranza".