UE dei burocrati la meno titolata a criticare Trump, dice Rampelli (FdI)

"L'Unione europea è la meno titolata a dare lezioni di civiltà, di accoglienza e di lotta al terrorismo. - chiarisce in un comunicato Fabio Rampelli, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera - Ha fallito in tutti i casi. Senza considerare, infine ma non per ultimo, che Donald Trump è stato eletto dal popolo americano a suffragio universale presentando un programma che ora ha il dovere di concretizzare".



"Perché dove la democrazia non è un esercizio retorico le cose funzionano così. L'UE no, i commissari sono frutto di accordi, spesso al ribasso, tra partiti e raggruppamenti, la differenze tra popolari e socialdemocratici è quasi inesistente e vige uno stucchevole dirigismo misto a consociativismo che fa accapponare la pelle agli oltre 500 milioni di cittadini che la detestano e vorrebbero liberarsene. - ricorda l'esponente di FdI - Palazzi e pupazzi europei fanno giganteggiare personalità come quella di Trump, un presidente che certamente deve dimostrare di essere migliore di come si è raccontato in campagna elettorale."