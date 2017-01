Tutelare tutte le minoranze: anche gli italiani in Trentino, chiede Rampelli (FdI)

"Tutelare tutte le minoranze. Quella italiana, per esempio, che in Trentino Alto Adige è ormai diventata un'enclave minoritaria. Gli italiani residenti, dal 36% sono passati al 25%, sul fronte politico la componente italiana in consiglio provinciale è diminuita da 11 consiglieri a 5, avevamo 3 assessori in giunta oggi ce n'è 1. Abbiamo il dovere di prenderne atto. Per questo abbiamo presentato una serie di emendamenti volti a salvaguardare l'identità italiana, la nostra cultura, la nostra lingua, e ad ampliare la partecipazione istituzionale, politica, ed elettorale dei gruppi linguistici anche in seno ai tribunali" espone in un comunicato il deputato di Fratelli d'Italia Fabio Rampelli.