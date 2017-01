Tullio De Mauro: tra le menti più fervide ma solo dell'intellighenzia rossa, ricorda Rampelli (FdI)

"Il professore e ministro Tullio De Mauro è senz'altro una grande personalità che ha raccontato un pezzo importante della cultura italiana. Ma deliberatamente decise di non rappresentarla tutta. La sua morte è davvero una brutta notizia e l'Italia perde una delle sue menti più fervide - afferma in un comunicato il deputato di Fratelli d'Italia Fabio Rampelli -, ciononostante ricordo di lui due cose: le foibe definite soltanto incavi carsici, con voluta omissione dei massacri di famiglie italiane da parte dei comunisti Titini che le hanno rese 'famose' e la sua incomprensibile resistenza a costituzionalizzare la lingua italiana, benché ne fosse stato insigne studioso e difensore."



"Bravo - puntualizza in conclusione il parlamentare -, mostruosamente preparato, ma appartenente a quella generazione di accademici, intruppata con l'intellighenzia rossa, ostinatamente programmata per negare la verità. Mi pregio di averlo culturalmente contrastato, ispirato da lui e altri baroni e storiografi faziosi, nella storica battaglia per il pluralismo nella scuola e nelle università, con riferimento all'indottrinamento cui sono sottoposti i nostri studenti anche a causa del libro di testo obbligatorio. Aspettiamo l'avvento di una nuova elite culturale, finalmente libera."