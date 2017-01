Trump può cambiare il mondo e scardinare il mercato globale, dice Rampelli (FdI)

"Donald Trump può cambiare la storia del mondo" dichiara in un comunicato Fabio Rampelli.



"Se sarà coerente con i suoi impegni e renderà sconveniente per le aziende americane andare a produrre in America Latina o in Cina - commenta in ultimo il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera -, può trasferire questa ventata di cambiamento in Europa e scuotere un'economia sempre più finanziaria e sempre meno vicina ai bisogni dell'uomo, primo il lavoro. Il nostro auspicio è che tenga fede a questo impegno e abbia la forza per scardinare la parte peggiore del mercato globale, quella dello sfruttamento dei popoli socialmente non emancipati e del governo trasversale dell'economia da parte delle élites esclusive."