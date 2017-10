Terremoto: si impicca nella casa lesionata. FdI: servono psicologi e ricostruzione

Fabio Rampelli di Fratelli d'Italia commenta il suicidio di un pensionato terremotato in provincia di Macerata.

"Abbiamo appreso del suicido del pensionato 79enne di Colmurano, in provincia di Macerata, tramite i social. - afferma in un comunicato Fabio Rampelli, capogruppo alla Camera di Fratelli d'Italia - Purtroppo pare che queste notizie non siano più degne di essere pubblicate sui canali ufficiali".

"Dal tragico primo giorno del sisma al numero delle vittime dirette si aggiunge anche il numero sempre più crescente di persone che avendo perso tutto non riescono a 'elaborare' la tragedia e la fanno finita. - denuncia - Le vite di chi è finito sotto le macerie pesano su eventi naturali eccezionali con cui ancora facciamo fatica a convivere, ma quelle di chi si suicida per disperazione sono sulla coscienza di coloro che non sono stati capaci di affrontare con efficacia emergenza e ricostruzione".

"Per questo sollecitiamo il governo, il ministro della Salute e la commissaria De Micheli a garantire la presenza di psicologi che possano attutire il trauma di quanti hanno perso casa, famiglia, affetti e lavoro. E soprattutto è necessario cominciare la ricostruzione: l'unico vero segnale della speranza" esorta il parlamentare.