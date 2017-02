Terremoto: governo vari no tax area fino a termine ricostruzione, dice Rampelli (FdI)

"Approfitto della richiesta lanciata dal sindaco e amico Sergio Pirozzi sulla necessità di istituire una no tax area nella zona del sisma fino alla fine della ricostruzione, per sollecitare il governo ad applicare questa misura così come è stato da noi richiesto nella mozione capostipite sul terremoto" rende noto Fabio Rampelli, deputato di Fratelli d'Italia.



"Una mozione che è stata approvata dalla Camera con il parere favorevole dell'esecutivo. Siamo stanchi di assistere a un governo svogliato e superficiale che non presta attenzione agli impegni che prende nemmeno quando si tratta di argomenti sensibili, come il terremoto. - aggiunge - Se questa attenzione ci fosse stata, almeno i problemi più macroscopici che si sono presentati nel sisma, misto a maltempo, del 18 gennaio si sarebbero potuti evitare: black out e interruzione delle comunicazioni primi far tutti. In questa cornice la no tax area proposta nella nostra mozione e ribadita da Pirozzi è semplicemente un atto dovuto. Non vedo come il governo possa immaginare di far pagare le tasse a chi ha perso casa, attività e, talvolta, famiglia".