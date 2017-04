Tasse: più 25% rispetto media UE. Serve rivoluzione legislativa, dice Rampelli (FdI)

Fabio Rampelli di Fratelli d'Italia sulle troppe tasse segnalatee anche dalla Corte dei Conti.

"Con una tassazione 25 volte maggiore agli altri Paese europei anche la Corte dei Conti certifica lo stato di involuzione dell'Italia, la mancanza di una politica economica e fiscale capace di sostenere le imprenditorialità e quindi la crescita e l'occupazione" denuncia in un comunicato il deputato di Fratelli d'Italia Fabio Rampelli.



"Non basta abbassare il cuneo fiscale, cosa che anche auspica la magistratura contabile, ma occorre una vera e propria rivoluzione legislativa che tagli drasticamente gli adempimenti burocratico-amministrativi (che hanno un costo sia economico sia di tempi) e affrontare una semplificazione fiscale. - chiarisce - Altrimenti non resterà altro da fare che affidarsi alla Corte di Giustizia europea per difendersi da quella che sempre più appare come un'aggressione indebita nei confronti del proprio lavoro."