Spada fu elettore M5S e Casa Pound: mai Fratelli d'Italia, dice Rampelli

Fabio Rampelli di Fratelli d'Italia su Roberto Spada.

"La realtà ci dice che Roberto Spada due anni fa dichiarò di votare e volersi perfino candidare per il M5S mentre quest'anno ha detto che avrebbe scelto Casa Pound. Non ha mai dichiarato simpatie per noi - chiarisce in una nota Fabio Rampelli, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera -, quindi è giusto che a chiarire i rapporti con questo clan siano M5S e Cpi, non noi, che non ne abbiamo".



"Per quanto riguarda la manifestazione promossa dalla sindaca Virginia Raggi, se abbasserà i toni e smetterà di strumentalizzare in maniera meschina questa vicenda per fini elettorali, siamo disponibili a partecipare, come facemmo quando analoga iniziativa fu organizzata da Walter Veltroni anni fa" annuncia.



"Per chiamare a raccolta un mondo bipartisan contro la criminalità romana occorre essere capaci e Veltroni fu capace. - specifica il parlamentare - Ci faccia sapere come immagina questo evento e le diremo se ci saremo. Per ora mi sembra che voglia fare una manifestazione di propaganda, visto che ci sta incredibilmente attaccando. Ma noi in piazza ci saremo comunque, faremo una nostra manifestazione per affermare la nostra dura opposizione a ogni potere criminale. Noi siamo quelli che candidarono Borsellino alla Presidenza della Repubblica pochi mesi prima che fosse ammazzato dalla mafia. Per noi lui e Falcone erano e restano degli eroi."