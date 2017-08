Sky: Raggi e Zingaretti inermi su desertificazione di Roma, dice Rampelli (FdI)

Fabio Rampelli di Fratelli d'Italia sui licenziamenti di Sky a Roma.

"Sky deve attenersi alle regole e alle leggi italiane. È inconcepibile che si licenzino oltre cento dipendenti per una decisione unilaterale presa dall'azienda i cui bilanci sono in attivo. Ci sono responsabilità importanti di cui devono farsi carico i veri imprenditori con il corollario di illuminati manager al seguito. Ma ci sono pensatissime responsabilità anche politiche e istituzionali" denuncia in una nota Fabio Rampelli, capogruppo alla Camera di Fratelli d'Italia.

"Il pesante ridimensionamento della sede romana alla quale i governi locali, con Raggi e Zingaretti, hanno assistito praticamente inermi è un ulteriore passo verso la desertificazione economica e imprenditoriale della Capitale, priva di quelle capacità attrattive e di mantenimento degli investimenti che dovrebbero contraddistinguerla. - specifica - Credo sia davvero il momento di porre nuovamente ma diversamente dal secolo scorso, la Questione romana al centro dell'agenda del governo italiano".