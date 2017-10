Sicilia: M5S che minaccia roghi umani ignora la storia, dice Rampelli (FdI)

Fabio Rampelli di Fratelli d'Italia contro il M5S.

"La nostra solidarietà al capogruppo del Partito Democratico Ettore Rosato, minacciato da un candidato siciliano dei 5 Stelle in predicato perfino di fare l'assessore in caso di vittoria. La violenza dei grillini è pari solo alla loro volgarità e alla loro incapacità. - chiarisce in una nota Fabio Rampelli di Fratelli d'Italia - Sembrano venuti dal pianeta delle scimmie, non sanno nulla della comune memoria, nemmeno che negli anni '70 a furia di istigare all'odio, come loro fanno sistematicamente, qualcuno prese una latta di benzina e bruciò vivi i fratelli Mattei, di 22 e di 8 anni, nel popolare quartiere Primavalle di Roma".



"È proprio il caso di dire che minaccia roghi umani solo chi non sa che nella storia d'Italia, negli anni della violenza politica, ce ne sono stati di veri e drammatici. La nuova legge elettorale è anche per noi un abominio, ma ci sono luoghi e modi per dirlo" conclude.