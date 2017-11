Roma: trattare roghi come Terra dei Fuochi. Raggi accusata di plagio da FdI

Fabio Rampelli di Fratelli d'Italia contro il sindaco di Roma Virginia Raggi.

"Dopo la denuncia per abuso d'ufficio, stiamo mettendo al lavoro i nostri avvocati per un'altra querela paradossale per un'istituzione: quella per plagio" annuncia in una nota il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera Fabio Rampelli.

"Mentre la sindaca Virginia Raggi si faceva selfie stile piromane davanti alla pineta di Castelfusano in cenere, noi inchiodavamo il ministro Marco Minniti sui roghi con question time alla Camera e in commissione Periferie. Oggi la 'plagiaria d'autore', propone copiandoci in modo plateale, le proposte fatte da noi e ufficializzate in tutte le sedi: trattare la questione dei roghi come la Terra dei Fuochi, e prevedere quindi l'invio dell'esercito, e l'arresto in flagranza di reato" spiega.

"Chiediamo alla Raggi - conclude il parlamentare -, visto che non avuto nemmeno la buona creanza di citare la fonte, il pagamento dei diritti d'autore. Li devolveremo in beneficienza....".