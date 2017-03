Roma: con luci led bianche centro sembra obitorio. Franceschini intervenga, dice FdI

Fabio Rampelli di Fratelli d'Italia contro le luci al led bianche neel centro storico.

"La scelta energetica della sindaca Virginia Raggi non la contestiamo, è solo la prosecuzione del nostro lavoro" scrive in una nota il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera Fabio Rampelli.



"Quello che però non può essere passare è l'alterazione cromatica del centro storico - chiarisce -, le cui luci gialle rappresentano una caratteristica tanto quanto i colori pastello dati a calce nei rioni antichi, tutelati dalla sovrintendenza."



"Le luci bianco-ghiaccio distruggono l'atmosfera magica della città storica trasformandola a un enorme supermercato o peggio in un obitorio, come sostengono molti commercianti e residenti. - specifica in ultimo il parlamentare - Oltretutto ci sono tecnologie che consentono egualmente di montare le luci a led, garantendo quindi il risparmio energetico e mantenendo le attuali caratteristiche cromatiche".



"Chiederemo, attraverso un'interrogazione al ministro Dario Franceschini, l'intervento della sovraintendendenza affinché siano utilizzate nel centro storico quelle luci gialle che fanno parte della tradizione cromatica di Roma. - si annuncia - Così come non si può fare una facciata di un edificio di Trastevere fucsia non si dovrebbe avere la libertà di scegliere il colore delle luci."