Roma: con PD e M5S no differenze tra l'Esquilino e la Serpentara, dice FdI

Fabio Rampelli di Fratelli d'Italia riflette sul degrado del quartiere Esquilino.

"L'Esquilino è stato condannato a morte da un malinteso multiculturalismo che da sempre pervade la sinistra - denuncia in un comunicato Fabio Rampelli -, e i 'boia' per l'esecuzione capitale sono stati Francesco Rutelli e Walter Veltroni."



Spiega l'esponente di Fratelli d'Italia: "Ormai completamente orientalizzato e privato della sua identità umbertina, tutta italiana, il rione tuttora soccombe di fronte all'insensibilità e alla carente visione della città di Ignazio Marino ieri e di Virginia Raggi oggi."



"Unici barlumi di speranza si sono avuti con la destra al governo che ha tentato di rianimare il territorio con progetti di riqualificazione e perfino con una legge regionale speciale. Bei tempi per la popolazione, oggi consegnata ad amministratori che fanno fatica a capire la differenza tra l'Esquilino e la Serpentara" osserva infine.