Roma acqua razionata: Raggi, Zingaretti e Acea chiedano scusa, dice Rampelli (FdI)

Fabio Rampelli di Fratelli d'Italia sull'emergenza idrica a Roma che porterà all'acqua razionata in città.

"Sull'emergenza idrica Regione - riferisce in una nota Fabio Rampelli, capogruppo alla Camera di Fratelli d'Italia -, Comune e Acea inizino a chiedere scusa ai romani invece di mettere in onda questo indecoroso scaricabarile. La Raggi, teoricamente così sensibile all'acqua pubblica, avendo il Campidoglio la quota di maggioranza di Acea, avrebbe subito dovuto costringere l'azienda a effettuare quei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per riparare acquedotti colabrodo che producono un record negativo di sprechi e dispersione idrica. Chieda scusa per non averlo ancora fatto dopo 15 mesi di governo della Capitale e dell'Acea".

"Zingaretti si vergogni per la decisione unilaterale di bloccare la captazione dell'acqua dalla riserva idrica di Bracciano, presa solo per mettere in difficoltà il Campidoglio e ignorando volutamente le conseguenze sugli utenti finali del servizio: i cittadini, che pure pagano esose bollette e sono disinteressati agli stucchevoli scontri tra PD e M5S" sottolinea inoltre.



"Il management di Acea, società quotata in borsa e di profilo industriale che si è dimostrata incapace di una programmazione indispensabile quando si è leader internazionali di un settore. - prosegue l'esponente di Fdi-An - L'impressione è che la solerzia nella riscossione delle bollette non sia accompagnata da altrettanto solerti e adeguati investimenti nella prevenzione agli sprechi civili e industriali, nelle opere di manutenzione e modernizzazione delle condotte, in progetti tecnologicamente innovativi alternativi alla semplice captazione dell'acqua sorgiva, nelle necessarie politiche di salvaguardia dell'acqua potabile troppo spesso utilizzata in maniera impropria".

"Chiedano scusa - conclude - per i disagi che arrecheranno, ma anche per la brutta figura che fanno fare a Roma, ricoperta di immondizia, con strade e marciapiedi impraticabili a causa delle buche e, ora, ridotta alla sete".