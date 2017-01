Roma, 101 le occupazioni abusive: censite ma non liberate, dice Rampelli (FdI)

"Le occupazioni abusive a Roma sono 101, come affermato da Gabrielli nel corso dell'audizione di oggi nella commissione d'inchiesta. - informa in una nota Fabio Rampelli, deputato di Fratelli d'Italia. - Ci sono edifici pubblici e privati espropriati dal racket dei 'professionisti delle occupazioni' che speculano sull'accoglienza e sulla povera gente, facendosi anche pagare affitti in nero. Tutti sanno tutto, ma lo Stato preferisce avallare la cancellazione del diritto di proprietà e darla vinta a chi delinque".



"Stesso atteggiamento nei confronti di altri reati come il rovistaggio, la mancata scolarizzazione dei figli, l'accattanoggio, il commercio abusivo, la contraffazione, lo spaccio di marjuana o cannabis, il bullismo, il gioco d'azzardo. - prosegue - Deve essere per questo che esiste, a detta del Capo della Polizia, una sicurezza percepita diversa dalla sicurezza reale, che sarebbe invece caratterizzata dalla diminuzione dei crimini diffusi: decine di reati non vengono perseguiti, sono di fatto impuniti, e quindi nemmeno considerati per le statistiche".



"Nelle periferie urbane i cittadini hanno ben chiaro il regime d'illegalità che vige, molto più di certe istituzioni che continuano a fare pessima sociologia da quattro soldi" conclude.