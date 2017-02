Riforma Protezione Civile: si diano pieni poteri ai sindaci, dice Rampelli (Fdi)

"Ci spiace essere costretti, nuovamente, a segnalare al governo e al Commissario Errani le titaniche difficoltà in cui sono costrette a vivere decine di migliaia di persone. - riporta in un comunicato il capogruppo alla Camera di Fratelli d'Italia Fabio Rampelli - Lo smantellamento della Protezione Civile attraverso la sua regionalizzazione, la mancanza di una filiera corta di comando e di assunzione di responsabilità, la sovrapposizione di competenze tra Commissario, sub commissari, Protezione Civile Regione, Comuni, stanno completamente desertificando il Centro Italia. Se il terremoto lo ha distrutto, la gestione del terremoto lo sta cancellando dalla geografia politica della nostra Nazione."



Espone in conclusione: "Ribadiamo a Paolo Gentiloni l'assoluta necessità e urgenza di istituire un tavolo interistituzionale Governo-Parlamento sul sisma. Noi ci stiamo mettendo la faccia dimostrando responsabilità e senso dello Stato. Ma non possiamo accettare, accogliendo queste persone, di sentirci sul banco degli imputati per inadempienze che sono tutte del Governo e del Commissario. Si diano ai sindaci i pieni poteri. Altrimenti, la stagione della ricostruzione, che ancora non c'è, che si è aperta dal 24 agosto, sarà peggio molto peggio della mala gestio di tutti terremoti della storia della Repubblica italiana. Non vorremmo dover cominciare a fare esposti alla magistratura."