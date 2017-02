Protesta tassisti e ambulanti: PD passato dai proletari alle lobby, dice Rampelli (FdI)

Fabio Rampelli di Fratelli d'Italia sulle proteste dei tassisti e degli ambulanti.

"Il Partito Democratico sta uccidendo il lavoro libero, quello dei piccoli commercianti con i loro banchi nei mercati rionali, quello dei tassisti che hanno comprato licenze a centinaia di migliaia di euro e che si troveranno dopo il mille proroghe con in mano carta straccia" dichiara in un comunicato il deputato di fratelli d'Italia Fabio Rampelli commentando le proteste dei tassisti e degli ambulanti, questo ultimi contrari alla direttiva Bolkestein.



"È incredibile che gli ex comunisti siano oggi spietatamente iperlibetisti - sottolinea l'esponente di FdI -, che chi era con i proletari sia dalla parte delle multinazionali e delle lobby della grande distribuzione. Sulla Bolkestein l'Italia è l'unico Paese insieme alla Spagna ad averla recepita, mentre gli altri Stati dell'UE l'hanno rinviata al mittente perché contraria agli interessi nazionali".



"Gli ambulanti e i tassisti rappresentano un'espressione del lavoro libero, senza padroni né condizionamenti politici, che può dare ancora un futuro anche ai giovani senza farglielo pietire" osserva quindi in conclusione.