Polizia penitenziaria: inammissibile progressivo impoverimento, dice Rampelli (FdI)

Fabio Rampelli di Fratelli d'Italia sulla situazione della Polizia penitenziaria.

"E' inammissibile assistere al progressivo impoverimento del ruolo e della centralità svolte dalla Polizia Penitenziaria all'interno degli istituti. Il problema del ridimensionamento di questo corpo di Polizia non è slegato dalla sicurezza delle carceri. Il Governo non può affrontare questo dramma soltanto quando si parla di sovraffollamento attraverso decreti svuota carceri o provvedimenti per la riduzione della pena" dichiara in una nota il capogruppo alla Camera di Fratelli d'Italia Fabio Rampelli.



"Il carcere dev'essere un luogo inesorabile per chi ha commesso reati per i quali è prevista la detenzione. - sottolinea - Ma questa detenzione dev'essere seguita da professionisti della sicurezza che oggi si sentono sempre più abbandonati dallo Stato. Tra problemi stipendiali e insufficienza delle risorse umane e strumentali, la Polizia Penitenziaria è tra i corpi dell'ordine quello più penalizzato."