Pitruzzella su taxi: facile fare liberisti con stipendi milionari, dice Rampelli (FdI)

Fabio Rampelli di Fratelli d'Italia sull'intervento dell'Antitrust sulla vicenda taxi ed Uber.

"Il presidente dell'Antitrust Giovanni Pitruzzella invoca, con una lettera al Parlamento, la riforma del servizio dei taxi per aprire al mercato Uber e omologhi, suggerendo alle Camere forme di ristoro economico per i tassisti" riassume in una nota il capogruppo alla Camera di Fratelli d'Italia Fabio Rampelli.



"Apprezziamo il suggerimento del presidente, e ci permettiamo anche noi di formulare un consiglio: comincino loro, lui, il Cda, il segretario generale, il capo di gabinetto e tutta l'Antitrust a ristorare i lavoratori del servizio di trasporto. - chiarisce - Possono farlo visto gli stipendi multimilionari che prendono. Pitruzzella, dall'alto dei suoi 302mila euro annui, il segretario generale Roberto Chieppa e il capo di Gabinetto Filippo Arena, con i loro 240mila euro pro-capite, e tutti i dirigenti che prendono in media più di 150mila euro all'anno".



"Troppo facile fare i liberisti, dentro una crisi economica che appare ancora oggi senza via d'uscita, con le piccole faticose attività dei lavoratori autonomi. - precisa quindi l'esponente di FdI - Sono i soliti boiardi di Stato, scendessero dal castello e facessero i tassisti per dieci giorni, prima di pronunciarsi su questioni che non conoscono".