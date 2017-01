Piano News Rai: si dimetta anche Dall'Orto, dice Rampelli (FdI)

"Le dimissioni di Verdelli non sono sufficienti" illustra in una nota Fabio Rampelli, capogruppo alla Camera di Fratelli d'Italia.



"Apprezzabile il gesto - precisa dunque -, ma il renzismo totalizzante che ha mortificato il servizio pubblico radio televisivo in questi anni, e particolarmente negli ultimi sei mesi, ha nel direttore generale Dall'Orto un concentrato di responsabilità e il silenzio nel quale si è trincerato è da cortina sovietica."



"Non può funzionare che a pagare sia soltanto chi gerarchicamente ricopre un ruolo subalterno a chi ha deciso tutto, archiviando la stagione della lottizzazione per monopolizzare in favore suo e del governo ogni posizione. - conclude - Dall'Orto, buon professionista che ha accettato di essere il braccio armato del 'giglio magico' in Rai, tragga ora le conclusioni dei suoi errori e si dimetta."