Padoan non spiega quali sono banche da salvare con i 20 miliardi di debito, dice Rampelli

"Fratelli d'Italia ha votato no al superiore indebitamento di 20 miliardi di euro per intervenire sulle criticità e fragilità del sistema bancario. Questa è una crisi antica - spiega in una nota Fabio Rampelli, capogruppo di FdI alla Camera -, che Matteo Renzi ha nascosto per non affrontarla durante la campagna referendaria e smascherare i suoi clamorosi errori di valutazione. Ma gli è andata male. E ora il governo interviene con questo enorme sforamento senza spiegare quali banche siano nell'occhio del ciclone, senza dire a quanto ammontino i debiti e come s'intendano utilizzare questi 20 miliardi".



"E poi nessun mea culpa dal PD principale responsabile della governance del Monte dei Paschi di Siena, visto che nella sua fondazione sono sempre stati in maggioranza manager di riferimento e consiglieri di amministrazione indicati dal Comune di Siena e dalla Regione Toscana da sempre ascrivibili alla sinistra. - sottolinea - Fratelli d'Italia chiede l'istituzione di una Commissione d'inchiesta sul sistema bancario italiano che da decenni agisce in maniera opaca e clientelare collezionando oltretutto tragici errori negli investimenti che mettono a rischio i risparmiatori. Chiede che per i fallimenti paghino manager, consiglieri di amministrazione e quanti altri abbiano sottoscritto prestiti facili o acquisti fallimentari."



"E comunque è indispensabile provvedere a una riforma del sistema del credito attraverso la separazione delle banche commerciali dalle banche d'affari - conclude Rampelli -, la cancellazione dei facili protesti e dello stalking bancario a cui vengono sottoposti i cittadini, la restituzione delle banche al ruolo di servizi per l'economia e non della finanza."