Ostia: perché Festa Liberazione 2016 in palestra degli Spada, dice Rampelli (FdI)

Fabio Rampelli di Fratelli d'Italia sulle infiltrazioni mafiose ad Ostia.

"La Festa della Liberazione del 25 aprile 2016 si celebrò nella palestra degli Spada, con tanto di patrocinio di Roma Capitale. - ricorda in una nota Fabio Rampelli, capogruppo alla Camera di Fratelli d'Italia - Il Campidoglio era nelle mani del Commissario prefettizio Tronca e il X Municipio in quelle del Commissario antimafia Vulpiani. Quindi mentre venivano sospesi i diritti democratici a causa delle infiltrazioni mafiose legate agli Spada e ai Fasciani lo Stato era ospite della palestra dei clan, legittimandoli".

"Forse qualcuno in questi due anni in cui si sarebbe dovuto stroncare il traffico illecito dei delinquenti si è appena distratto e dovrebbe chiedere scusa invece di insinuare che a Ostia siano tutti mafiosi" conclude.