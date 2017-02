Oltre a lotta evasione abbassare le tasse, dice Rampelli (FdI)

Fabio Rampelli di Fratelli d'Italia sul maggior gettito di tasse nel 2016.

"Siamo molto contenti dei successi nella lotta all'evasione. Ma il vero problema è capire quando e come il governo deciderà di diminuire le tasse che la generano. - osserva in una nota Fabio Rampelli, deputato di Fratelli d'Italia - Nessuna pietà per i grandi evasori, ma giova ricordare che soprattutto tra gli artigiani e le piccole e medie imprese le tasse sono talmente alte da determinare spesso prima la piccola evasione e poi la chiusura dell'attività. Due soluzioni sconvenienti per le aziende, per i lavoratori e per lo Stato".