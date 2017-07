Nella Capitale Mafia non c'è ma ora a Roma c'è sindaco incapace, dice Rampelli (FdI)

Fabio Rampelli di Fratelli d'Italia commenta la sentenza del processo su Mafia Capitale.

"La sentenza si presta al sarcasmo, ma abbiamo troppo rispetto per gli attori di questo processo per cedere all'ironia" dichiara in una nota Fabio Rampelli, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, commentando la sentenza del processo su Mafia Capitale.

"A Roma, come nel resto d'Italia, si consumano reati di corruzione, concussione, estorsione, turbativa d'asta, riciclaggio, truffa aggravata eccetera contro la pubblica amministrazione e contro i cittadini. - sottolinea - Reati infami e infamanti che le Procure devono indagare, i magistrati punire e i partiti prevenire buttando fuori corrotti e avventurieri. A Roma dunque ci sono gli stessi delinquenti di Milano, Bologna e Venezia, nessuna mafia, anche se quell'accusa formulata contro la Capitale ha innescato una deriva che ha ingigantito il M5S e consegnato Roma a un sindaco incapace".

"È infatti su Mafia Capitale che Virginia Raggi ha vinto le elezioni. - conclude - E chi risarcisce ora la città dal duplice danno subito? Un gigantesco danno d'immagine e un sindaco che continua a ripetere il numero degli abitanti e dei pendolari mentre il sistema collassa".