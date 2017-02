Ndrangheta: Fratelli d'Italia al fianco dell'ostello di Locri, dice Rampelli

Fabio Rampelli di Fratelli d'Italia commenta l'intimifazione subita dai gestori dell'ostello di Locri.

"L'ennesimo atto intimidatorio da parte della criminalità organizzata a Goel e al suo fondatore Vincenzo Linarello non spaventa loro e non spaventa noi. Continueremo a essere al loro fianco per la rinascita della Locride e della Calabria", dichiara in una nota il capogruppo alla Camera di Fratelli d'Italia Fabio Rampelli.



"L'ostello di Locri, confiscato alla 'ngrangheta, dopo appena 10 giorni dall'annuncio dell'aggiudicazione a Goel (gruppo cooperativo) - spiega - ha subito nei giorni scorsi furto e danneggiamenti per danni pari a 20mila euro".



"Rispondiamo volentieri all'appello di Vincenzo Linarello: noi - ha concluso l'esponente di FdI - ci siamo ad accendere i riflettori su quanto accade e ci adopereremo, sostenendo Goel e quanti lottano per la legalità in Calabria, affinché l'ostello venga aperto e siano promosse iniziative per strappare il territorio alla criminalità organizzata".