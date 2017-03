Natalità: affrontare emergenza nazionale o Italia non ha futuro, dice Rampelli

Fabio Rampelli di Fratelli d'Italia sul crollo della natalità.

"Se il governo non scommette sull'incentivazione delle politiche demografiche, l'Italia non ha futuro. La crisi economica, la mancanza di lavoro, l'assenza di misure per la conciliazione tempo lavoro-famiglia, l'assenza di politiche fiscali come il quoziente familiare sono distruggono qualsiasi prospettiva di crescita. Si tratta della vera emergenza nazionale derubricata dall'agenda di governo da troppi anni", dichiara in una nota il capogruppo di Fratelli d'Italia Fabio Rampelli commentando i dati sulla natalità diffusi dall'Istat.