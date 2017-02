Minniti riferisca su Campi Rom in periferie Roma, dice Rampelli (FdI)

Fabio Rampelli di Fratelli d'Italia dopo la visita al campo nomadi di via Salone nel VI Municipio di Roma.

"Abbiamo trovato una situazione terribile, rifiuti ovunque, fetore insopportabile dalla fogna ostruita, degrado ambientale e sociale, bambini ovunque che invece sarebbero dovuti stare a scuola, continue perdite di acqua, tracce di fuochi ovunque. Non riusciamo a capire che fine facciano i 25 milioni di euro all'anno che il Comune di Roma stanzia per la scolarizzazione né le centinaia di milioni per la manutenzione di queste cloache" denuncia in un comunicato Fabio Rampelli, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, dopo la visita nel campo nomadi di via Salone nel VI Municipio di Roma.



"Né riusciamo a rassegnarci all'idea che la Capitale d'Italia debba continuare ad avere campi nomadi le cui condizioni igienico-sociali sono incompatibili con il diritto alla legalità e alla pulizia dei cittadini italiani. - osserva - A tutto ciò si aggiungono le piaghe dell'illegalità manifestata anche dai circa quaranta arresti domiciliari e obblighi di firma presenti nel campo di Salone e dai continui fumi tossici prodotti per estrarre rame da cavi regolarmente rubati da insediamenti pubblici".



"Il gravissimo fenomeno della mendicità infantile e il proliferare del rovistaggio nei cassonetti sono solo le più recenti 'anomalie' di questa tragedia. - conclude l'esponente di FdI - Tra la 'marzianità' dell'ex sindaco Ignazio Marino e il dilettantismo della sindaca Virginia Raggi, Roma si trova in una situazione di totale abbandono. Su questa situazione che lede il principio base della convivenza chiederò alla Commissione d'inchiesta sullo stato delle periferie di audire urgentemente il ministro dell'Interno Minniti."