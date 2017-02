Milleproroghe 2017 è strumento PD per affamare lavoratori, dice Rampelli (FdI)

Fabio Rampelli di Fratelli d'Italia contro il voto di fiducia al Milleproroghe 2017.

"Utilizzare il Milleproroghe per modificare le condizioni di vita di alcune categorie di lavoratori, senza nemmeno ascoltarli e apponendo la fiducia, è l'ennesimo atto di arroganza del PD, sempre più vicino alle grandi lobby e sempre più distante dall'impresa diffusa e dai lavoratori", denuncia in un comunicato Fabio Rampelli, esponente di Fratelli d'Italia, che chiedeva al governo di non porre il voto di fiducia al provvedimento, poi approvato al Senato.



"La sinistra italiana sta seguendo ormai l'esempio dei comunisti cinesi, liberticidi in democrazia e iper liberisti in economia. - chiarisce il deputato di FdI - Legalizza l'abusivismo nel trasporto pubblico non di linea penalizzando i taxi, piegandosi oltretutto alle pressioni della miliardaria Uber, multinazionale che offre ai cittadini un servizio senza garanzie né regole, riducendo le licenze a carta straccia. Per gli operatori commerciali su strada, ambulanti e titolari di banchi di frutta e verdura nei mercati rionali c'è invece l'arrendevole atteggiamento di un governo che consente all'Europa di stabilire chi debba vendere carciofi e cipolle nelle nostre piazze, gestire ombrelloni e sdraio sui nostri arenili, aree pubbliche ormai espropriate agli italiani da astratte logiche dottrinarie ispirate ai soloni della grande distribuzione, a volte incredibilmente sostenute da sindacati affaristi".