Migranti: revocare iscrizione a registro se Ong non firmano codice condotta, dice Rampelli

Fabio Rampelli di Fratelli d'Italia sulle Ong.

"Le Ong che si rifiutano di firmare il codice di condotta siano depennate dal registro della Farnesina e private di ogni sostegno diretto e indiretto che tale iscrizione comporta" chiede in una nota Fabio Rampelli, deputato di Fratelli d'Italia, commentano il no di Medici Senza Frontiere e Jugend Reptet. Firma invece Moas e Save the Children.

"Non essere governativi non può significare diventare sovversivi e disattendere le scelte legittime di uno Stato sovrano. - afferma quindi l'esponente di FdI - Ci troviamo di fronte a un'emergenza umanitaria di carattere economico e bellico. L'Italia non può diventare terra di approdo per tutti i disperati del sud del mondo semplicemente perché non ha alcuna concreta possibilità di offrire ospitalità a decine di milioni di persone".



"Alcune Ong non operano in conformità con la legge - denuncia quindi il parlamentare -, come evidenziano le inchieste della magistratura e l'esistenza del business della tratta di essere umani e l'attività di collaborazione nel contenimento del fenomeno migratorio deve essere sottoposta alle autorità pubbliche e non decisa da qualche gruppettaro proveniente da Lotta Continua."