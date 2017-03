Migranti non accompagnati: inutile senza verifiche età, dice Rampelli (FdI)

Fabio Rampelli di Fratelli d'Italia commenta la leegge sui minori stranieri non accompagnati.

"Il testo approvato sui minori migranti non accompagnati sarebbe stato importante per la loro tutela, li avrebbe potuti strappare a un destino spesso ignoto e terribile, come quello del traffico di organi. Uno Stato di diritto che protegge i bambini nel rispetto degli accordi internazionali e della sacralità della vita questo deve fare. E invece la sinistra è stata capace di immiserire la missione della legge volutamente, allargando le maglie di questa norma per far entrare anche i finti minori, basandosi esclusivamente sull'autocertificazione dell'età" illustra in una nota l'esponente di Fratelli d'Italia Fabio Rampelli.



"È evidente che tra un venticinquenne e un sedicenne ci può essere assoluta somiglianza e che solo indagini sanitarie specifiche, che vengono effettuate in altri paesi UE, possono dare la certezza dell'età di una persona. - chiarisce - Aver respinto tutte le nostre proposte in tal senso dimostra che la sinistra continua a puntare sugli ingressi indiscriminati, sembra non voler contrastare un sistema perverso che parte dai trafficanti di uomini e finisce nel degrado delle città, nel caporalato e negli affari legati all'accoglienza. Un occasione persa".