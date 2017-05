Migranti: convocare Frontex in Commissione su dossier Ong, dice Rampelli (FdI)

Fabio Rampelli di Fratelli d'Italia sul dossier Frontex.

"Le Commissioni congiunte Difesa ed Esteri della Camera dei deputati convochino urgentemente in audizione l'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera 'Frontex' affinché siano immediatamente resi pubblici i dossier sulle attività di soccorso che si sono sviluppate fino a numeri giganteschi e sospetti nel Mare Mediterraneo" chiede in una nota il capogruppo alla Camera di Fratelli d'Italia Fabio Rampelli.



"È necessario oltretutto comprendere con trasparenza le modalità d'intervento delle Ong, i loro criteri di accreditamento presso le istituzioni europee, la quantità e la natura dei finanziamenti di cui beneficiano.- precisa - Destano curiosità alcune notizie: la sede di Frontex si trova in Polonia, nazione europea che si affaccia sul Mar Baltico, consta di 315 dipendenti per 250 milioni di euro stanziati, è guidata da un francese e un austriaco (in rappresentanza di uno Stato che non ha neanche il mare) e nessuno dei due rappresentano Stati della frontiera europea, il numero di italiani in organico è pari a uno".

"Qualcosa, ancora una volta, nel funzionamento dell'UE e del suo rapporto con l'Italia non va...." osserva in conclusione l'esponente di FdI.