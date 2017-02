Migranti: con il PD al governo tempi inconciliabili con sicurezza, dice FdI

Fabio Rampelli di Fratelli d'Italia sulla emergenza migranti.

"Quei geni del PD al governo potrebbero aver scoperto - fa sapere in una nota il deputato di Fratelli d'Italia Fabio Rampelli -, dopo aver fatto entrare 550mila immigrati in tre anni, che è necessario aumentare il fondo per i rimpatri, dopo aver scoperto due settimane fa la necessità di accordi con i paesi nordafricani per riprendersi i clandestini."



"Per una copiatura precisa, a carta carbone, della nostra linea occorre ora fermare i barconi prima che salpino dalla Libia - con un blocco navale - che salvi tutte le vite umane a rischio annegamento o assideramento. Occorre raccogliere le domande di asilo politico in Africa e non nei centri di accoglienza e destinare lì i miliardi gestiti dalle cooperative rosse creando sviluppo e crescita. Quanti anni, quanti morti ci vorranno ancora?", domanda infine l'esponenente di FdI.