Migranti: UE vuole più rimpatri. Ma governo non stanzia fondo, dice FdI

Fabio Rampelli di fratelli d'Italia sul fondo rimpatri.

"Ha ragione Avramopoulos. I migranti che non hanno i requisiti per la protezione internazionale devono essere rimpatriati speditamente. Lo abbiamo sempre detto sottolineando le criticità della gestione delle emergenze con il paradossale azzeramento di fatto del fondo rimpatri. Spiccioli del tutto insufficienti la cui inconsistenza contrasta con l'oceano di denari che vengono invece stanziati per l'accoglienza" chiarisce in una nota Fabio Rampelli, capogruppo alla Camera di Fratelli d'Italia.

"A ogni manovra, così come a ogni provvedimento legato all'immigrazione, gli emendamenti di Fratelli d'Italia per rimpinguare la voce sui rimpatri sono stati sistematicamente bocciati dal governo e dalla maggioranza. - ricorda infatti - Ora sentirselo dire, reclamare, dalle Istituzioni europee avrà un peso maggiore? Resta sconcertante la cecità e la sordità del governo alle proposte ragionevoli avanzate da noi".