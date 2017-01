Migranti: Minniti velocizzi pratiche per status rifugiato, chiede Rampelli (FdI)

"Sulla gestione dei flussi migratori è indispensabile che venga spazzata via l'ipocrisia, noi confidiamo nel nuovo ministro dell'Interno Marco Minniti. A lui facciamo un appello affinché questa materia ormai drammatica venga affrontata con serietà. Non ci si può impiegare un anno per chiedere a un richiedente asilo di rivolgere la domanda di riconoscimento dello status di profugo. Bisogna innanzitutto fare l'impossibile per dare la risposta entro 15 giorni, e non 12 mesi" dichira in una nota Fabio Rampelli, deputato di Fratelli d'Italia.



"In secondo luogo - prosegue - noi dobbiamo e vogliamo ospitare tutti quegli immigrati che fuggono dalle guerre e dalle persecuzioni e riteniamo che l'Europa debba fare altrettanto. In questa gara di solidarietà dobbiamo dare aiuto immediato alle donne ai bambini".



"Tutti coloro i quali vengono invece in Italia per ragioni di carattere economico, che fuggono da un altro dramma che è quello della povertà, devono essere rimandati in Africa e aiutati a casa loro. Non c'è alcuna possibilità di ospitare in Italia e in Europa i 10 milioni di africani che nel prossimo anno vorrebbero arrivare in Occidente attraverso la porta del nostro Paese e o quella europea" conclude infatti l'esponente di FdI.