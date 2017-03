Migranti, Fratelli d'Italia a Finocchiaro: Ong alleati degli scafisti?

Question time di Fratelli d'Italia al ministro Anna Finocchiaro sul problema delle navi Ong che recuperano i migranti in mare.

"Che ruolo hanno le navi di certe 'Organizzazioni non governative'? Abbiamo il fondato sospetto - segnala in un comunicato il capogruppo alla Camera di Fratelli d'Italia Fabio Rampelli -, denunciato anche dall'Agenzia Frontex che si occupa per conto dell'UE di sorvegliare i confini del continente, che siano i migliori alleati degli scafisti, dei trafficanti di uomini, delle cooperative rosse e bianche che lucrano sulla solidarietà."



"Da quando è iniziato Mare Nostrum si sono moltiplicate le morti in mare - alla faccia della solidarietà - la presenza di una miriade di navi ha spinto gli scafisti a utilizzare imbarcazioni meno sicure e a caricarvi più migranti. Negli ultimi mesi le navi delle Ong sono passate dal 5% al 40% degli interventi, riuscendo a entrare nelle acque territoriali libiche senza autorizzazione. Ma soprattutto hanno effettuato più interventi delle chiamate di soccorso pervenute. Come è stato possibile?", domanda il parlamentare nel corso di un question time rivolto al ministro dei Rapporti con il Parlamento Anna Finocchiaro.



"Sembrerebbero esserci delle collusioni su cui stanno indagando le procure di Catania e Palermo. Il governo deve fermarle e ogni giorno che passerà invano corrisponderà ad altri morti annegati, sacrificati sull'altare della 'solidarieta'", chiarisce.