Manovra correttiva: reputazione dell'Italia è già compromessa da Renzi, di Rampelli (FdI)

"Ha ragione il ministro Pier Carlo Padoan: la procedura d'infrazione da parte della Commissione europea per eccesso di debito sarebbe un grave danno di reputazione per l'Italia. Ma il danno non lo hanno creato le istituzioni europee, ma chi ha firmato una finanziaria tutta in deficit e per pagare a fondo perduto marchette elettorali aumentando la spesa pubblica senza alcuna copertura. Il dito e la luna, insomma" dichiara in una nota il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Fabio Rampelli.



"Che questa Unione europea non ci piaccia è cosa nota. - conclude il parlamentare - Ma in questo caso è necessario attribuire giuste responsabilità con i nomi e cognomi: Matteo Renzi con la sua demagogia finto-riformatrice ha saccheggiato i conti dello Stato senza neppure creare sviluppo del lavoro e rilancio dell'economia reale".